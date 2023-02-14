Kırşehir AEÜ, depremden etkilenen çocukları rehabilite ediyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, depremden etkilenen depremzede çocukları misafir ederek gönüllü eğitmenlik yapıyor.

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  • 14.02.2023 17:05
  • Güncelleme: 14.02.2023 17:05
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Kırşehir AEÜ, depremden etkilenen çocukları rehabilite ediyor
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, depremden etkilenen depremzede çocukları misafir ederek gönüllü eğitmenlik yapıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Kırşehir’de misafir depremzede ailelerdeki 0 – 18 yaş arası çocuklara Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü koordinesinde Eğitim Fakültesi öğretim elemanları gönüllü eğitmenlik yaptı. Çocukluk döneminde ve özellikle erken çocukluk döneminde doğal afete maruz kalmış çocukların stresle baş etme mekanizmaları yetişkinler kadar etkili olamadığından ve çocuklarda bir daha kapanmayacak derin travmalar oluşmasını engellemek adına Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Doç. Dr. Ümit Demiral, Arş. Gör. Fatma Cahide Özçelik, Arş. Gör. Hilal Mert gönüllü olarak saha ekibini oluşturdu. Saha ekibine destek vermek amacıyla yine Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Asude Sena Muğlu, Arş. Gör. Burak Erkenekli ve Arş. Gör. Dildar Özaslan bu süreçte görev aldı. Kırşehir’de barınan depremzede çocukları ziyaret ederek iki gün boyunca sahada gözlemler yapan öğretim elemanları, ailelerle görüşerek eğitim süreci tasarladı.

Haftanın her günü 3-9 arası yaş grubu çocuklar için içerisinde okul öncesi eğitimi öğretmenleri, PDR öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve bu alanlarda eğitim alan üniversite öğrencileri, çocuk gelişimi uzmanları ve uzman psikologlardan oluşan yaklaşık 12 kişilik gönüllü ekip, depremzede çocuklarla etkinlikler yapmaya devam ediyor. 10-18 yaş grubu çocuklar için ise PDR, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Sınıf Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Ve Psikologlardan oluşan yaklaşık 6 kişilik gönüllü ekip etkinliklerini yapıyor.

İHA

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