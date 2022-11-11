Kırşehir Belediyesi, 22 milyon liraya aldığı atıl fabrikanın malzemelerini satışa çıkardı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl aldığı eski boya fabrikasının malzemelerini açık arttırma usulü ile satışa çıkardı.

Kırşehir Gıda adlı firma üzerinden 01724659 ilan numarasıyla satışa çıkan fabrikanın eski malzemeleri için 24 Kasım tarihinde açık arttırma usulü ile ihale yapılacak.

İBB Başkanı ziyaret etmişti

Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ziyaret ettiği fabrika alanında Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bilgilendirmede bulunarak, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile ortaklaşa bir çalışma yaparak atıl kalan fabrika alanının et entegre, süt ve tarım işleme-paketleme tesisi yapmayı planladıklarını söylemişti. Ekicioglu konuşmasında, "Fabrika alanı on yıldır atıl durumda bekliyordu. Kırşehir tarım ve hayvancılıkta mesafe katetmiş bir il. Atıl halde olan tesisi yeniden ülke ekonomisine kazandıracağız" demişti.