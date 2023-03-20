Kırşehir Belediyesinde 2. akraba ataması

Kırşehir Belediyesinde Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun akrabası başkan yardımcısı oldu.

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  • 20.03.2023 10:01
  • Güncelleme: 20.03.2023 10:01
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Kırşehir Belediyesinde 2. akraba ataması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Belediyesinde Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun akrabası başkan yardımcısı oldu.

İYİ Partili Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu’nun milletvekili adayı olmak için istifa etmesinin ardından Kırşehir Belediyesi Emlak İşlerinde görevli olan ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun akrabası olduğu ileri sürülen Mustafa Orman, başkan yardımcısı olarak atandı. Orman’ın Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ile eşinden kaynaklı bacanak olduğu ileri sürüldü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından AK Parti’den CHP’ye geçen Kırşehir Belediyesinde Kırşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine de bir süre önce başkan Ekicioğlu’nun eşinin kardeşi Hamza Çam getirilmişti.

Mahalli İdareler Seçimleri’nin propaganda döneminde hiçbir şekilde işçi kıyımı yapılmayacağına dair söz veren CHP’li Ekicioğlu, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 29 sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenmeyerek işlerine son vermesi ile gündeme gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada, "Babamın oğlu olsa işe almayın" söyleminde bulunmuştu.

İHA

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