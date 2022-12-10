Kırşehir'de '500 Lira Sana Gurban Olsun' yarışması yaptılar, tıklanma rekoru kırdılar

Ceviz üretiminin önemli merkezlerinden bir tanesi olan Kırşehir'de sosyal medyadan içerik üreten 4 arkadaş '500 Lira Sana Gurban Olsun' yarışması yaparak tıklanma rekoru kırdı.

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  • 10.12.2022 12:18
  • Güncelleme: 10.12.2022 12:18
Kırşehir'de '500 Lira Sana Gurban Olsun' yarışması yaptılar, tıklanma rekoru kırdılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ceviz üretiminin önemli merkezlerinden bir tanesi olan Kırşehir’de sosyal medyadan içerik üreten 4 arkadaş; ‘500 Lira Sana Gurban Olsun’ yarışması yaparak tıklanma rekoru kırdı.

Tamamen yöresel dilin gelişimine katkı sunmak için gerçekleştirilen yarışmada soru içerikleri de yöre zenginliklerinden oluşturuluyor. ‘Kim 500 Milyar İster’ yarışması formatından etkilenen sosyal medya yayıncıları adına konuşan program sunucusu Özkan Ocak; Şemsi Yastıman’ın ‘Memleket Hasreti’ şiiriyle yola çıktıklarını ve yöresel dilin gelişimi için yarışma hazırlayarak eğlence ve dil gelişimi için içerik ürettiklerini söyledi. Ocak; “Sosyal medya üzerinden bir sayfa oluşturduk ve yöresel içerikler üretiyoruz. Buradan da gelenek, görenek, adetler ve yöresel dilimizle ilgili içerikler üretiyoruz” dedi.

Kırşehirliler izleme desteği sunuyor

Yöresel formatta yapılan ve yörenin tanınmış insanlarının çıkarıldığı programın destekçisi olan Kırşehirliler, yöresel eksikliklerinde giderilmesine destek sunuyor. Yapılan programla 114 bin kişi üzerinde yöresel bilgi erişimi aldıklarını ifade eden Ocak, açıklamasında; “Yarışma programını hazırlarken ulusal kanallardan etkilendik ama biz sadece yöresel dil gelişimi için içerik hazırladık. Sorularımızla kültürel değerlerin gelişimine destek sunma gayretini taşıyoruz. Ana temamız ise yöremizin gelişimi katkısı sunmak” diye konuştu. Program ekibi ise Özkan Ocak, Ali Güneş, Şeref Şen, Şahin Aydoğmuş isimlerinden oluşuyor.

İHA

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