Kırşehir'de aranan şahıslara operasyon: 151 gözaltı

Kırşehir polisi 1 Ocak'tan bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 151 şüpheliyi yakaladı.

PAYLAŞ
  • 25.05.2023 15:58
  • Güncelleme: 25.05.2023 15:58
  • 16
Kırşehir'de aranan şahıslara operasyon: 151 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir polisi 1 Ocak’tan bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 151 şüpheliyi yakaladı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak’tan bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda, ’hırsızlık’, ’dolandırıcılık’, ’başkasına ait kartların izinsiz kullanımı’, ’kamu malına zarar verme’ suçlarından aranan 151 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Akar'a, 'fahri İncesulu' plaketi

Bakan Akar’a, ‘fahri İncesulu’ plaketi

Talas Belediyesi'nde vergi mesaisi

Talas Belediyesi'nde vergi mesaisi

Sebze Meyve pazarında fiyatlar 10-15 TL bareminde

Sebze Meyve pazarında fiyatlar 10-15 TL bareminde

Ortaokul öğrencilerinin şiirleri duygulandırdı

Ortaokul öğrencilerinin şiirleri duygulandırdı

Mera kullanımına 'ceza'

Mera kullanımına 'ceza'

Başkan Palancıoğlu engelli vatandaşlarla buluştu

Başkan Palancıoğlu engelli vatandaşlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar 'Anadolu'da 'dijital bir fidan' diktik. Gayretle büyüyecek'

Başkan Çolakbayrakdar 'Anadolu'da 'dijital bir fidan' diktik. Gayretle büyüyecek'

MHP'li Özdemir: 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur'

MHP'li Özdemir: 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur'

DAHA FAZLA
Ev hanımlarına emeklilik yolu göründü

Ev hanımlarına emeklilik yolu göründü

Melikgazi, kentsel dönüşüm alanına 2 okul birden kazandırdı

Melikgazi, kentsel dönüşüm alanına 2 okul birden kazandırdı

Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi