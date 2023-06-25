Kırşehir'de bayram öncesi denetimler arttırıldı
Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri arttırıldı.
- 25.06.2023 13:11
- Güncelleme: 25.06.2023 13:11
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kırşehir’de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri arttırıldı.
Kırşehir’de Kurban Bayramı’na 3 gün kalmasıyla trafik denetimleri artırıldı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken, karayolları ve kent merkezinde bulunan kontrol noktalarında Kurban Bayramı sürecince denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
İHA
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