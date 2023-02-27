Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesinde düzenlenen operasyonda; DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen A.İ. yakalanarak gözaltına alındı Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital dokümanlara el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.İ.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.