Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

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  • 27.02.2023 14:25
  • Güncelleme: 27.02.2023 14:25
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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesinde düzenlenen operasyonda; DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen A.İ. yakalanarak gözaltına alındı Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital dokümanlara el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.İ.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

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