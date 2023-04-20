Kırşehir'de hüzünlü arefe günü

Kırşehir Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesi hüzünlü arefe günü yaşandı.

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  • 20.04.2023 14:24
  • Güncelleme: 20.04.2023 14:24
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Kırşehir'de hüzünlü arefe günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Ahmet Tozluklu Şehitliği’nde Ramazan Bayramı öncesi hüzünlü arefe günü yaşandı.

Şehit ailelerinin sabah erken saatlerde gittiği şehitlikte dualar okunurken, şehir protokolü de şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya tarafından şehit mezarları ziyaret edildi.

Okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından Vali Yardımcısı ve il protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, şehitlik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün Ramazan Bayramı arefesinde Şehitliği ziyaret ederek dualar ettik. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün Kırşehirlilerin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

İHA

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