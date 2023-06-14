Kırşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. yılı kutlandı
Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle düzenlenen programda, Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Vali Buhara'yı ziyaret etti.
- 14.06.2023 11:34
- Güncelleme: 14.06.2023 11:34
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Kırşehir’de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle düzenlenen programda, Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Vali Buhara’yı ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, beraberindeki heyet ile birlikte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle Vali Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret etti.
Ziyaret, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen’in Jandarma teşkilatlanması hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi.
İHA
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