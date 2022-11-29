Kırşehir'de kaçak telefon aksesuarı operasyonu

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 800 bin TL olan kaçak telefon aksesuarı ele geçirdi.

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  • 29.11.2022 09:58
  • Güncelleme: 29.11.2022 09:58
Kırşehir'de kaçak telefon aksesuarı operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 800 bin TL olan kaçak telefon aksesuarı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerce yapılan kentte teknik takip ve şüphe üzerine durdurulan araçta çeşitli marka ve modellere ait telefon ön cam ekranları, telefon arka kapakları telefon bataryaları ile toplamda 2 bin 785 parça telefon aksesuarı ele geçirildi. Suç ve suçlunun men edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada piyasa değerinin 800 bin lira olduğu anlaşılan telefon aksesuarı ürünlerine el konuldu.

Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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