Kırşehir'de Kültür Köprüsü: Gençlik ve Sivil Toplum El Ele

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Oruç Reis Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Mevlüt Koçer’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kültürel mirasın korunmasında sivil toplumun üstlendiği rolü masaya yatırdı.

Uzmanlardan Derinlikli Katkılar

Moderatör Fazıl Demirkol’un yönettiği oturumda, Dernek Başkanı Mustafa Şaşmaztürk gençlerin tarihiyle bağ kurmasının önemine dikkat çekerek, “Her şeyi devletten beklememek gerekir; STK’lar bu alanda sorumluluk üstlenmeli,” dedi.

Araştırmacı-Yazar Osman Gerçek ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpcu, yerel değerlerin korunmasında sivil toplumun etkisini vurgularken, Arkeoloji Öğretim Üyesi Dr. Aysun Topaloğlu Uzunel ve Prof. Dr. Gülçin İlgezdi Bertram, kültür varlıklarının bilimsel ve sosyal boyutlarını ele aldı.

Protokolden Güçlü Destek

Etkinliğe katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, kurumlar arası iş birliğinin kültürel tanıtımda oynadığı rolü vurguladı. Kırşehir Vali yardımcısı İsmail Çetinkara ise yaptığı konuşmada, sivil toplumun gençliğe ve şehre kattığı değerin altını çizdi.

Kapanışta Medya Vurgusu

Programın finalinde kürsüye çıkan Gazeteci-Yazar Hacı Yakışıklı, kültürel mirasın medya ve sivil toplum aracılığıyla genç kuşaklara aktarılmasının stratejik önemine dikkat çekti.

Etkinlik, konuşmacılara plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Kırşehir’de kurulan bu kültür köprüsü, geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kurma yolunda önemli bir adım oldu.

