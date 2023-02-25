Kırşehir'de Millet İttifakında çatlak

CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan görevlinin sosyal medya paylaşımı ittifak ortağı İYİ Parti ve CHP arasında krize neden oldu.

Kırşehir Belediyesine bağlı Kent Konseyi Genel Sekreterinin sosyal medyada "Bilim solda, Edebiyat solda, Felsefe solda, Müzik solda, Düşünce solda, Sorgulama solda, Vicdan solda, para ve din ise sağda" paylaşımı sonrası belediyenin ittifak ortağı İYİ Parti merkez ilçe başkanı Zafer Satılmış, İYİ Parti olmadan CHP’nin belediyeyi alamayacağını ve Kent Konseyi Genel Sekreterinin belediyeden maaş aldığını unuttuğunu belirten açıklama yaptı.

Krize neden olan paylaşım sonrası merkez ilçe başkanı Satılmış, açıklamasında, "Akla ziyan sözler paylaşılıyor. 39 yıl sonra sağcı seçmenin oyu ile CHP Kırşehir Belediyesini aldı. Siyaset üstü bir STK’yı kendi zihniyetinize kurban edeceksiniz. Kokuşmuş bir zihniyet ile mi CHP seçim kazanacaktır. ’Para ve din satıyor’ gibi söylemlerle sağcıları aşağılamak kimsenin de haddine değildir" dedi.

İlçe başkanının ittifak belediyesinde çatlağa neden olan açıklaması sonrası açıklama yapan Kırşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Umut Yoldaş ise "Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz. Ben kaynağı bana ait olmayan ideolojik bir tespiti paylaştım" açıklamasında bulundu.