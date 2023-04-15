Kırşehir'de şehit aileleri depremzedelerle bir araya geldi

Kırşehir’de, şehit aileleri ve depremzedeler düzenlenen program ile bir araya geldi.

Düzenlenen programa Kırşehir Vali Vekili Zikri Şahin, şehit aileleri, gaziler ve Kırşehir’de bulunan depremzede vatandaşlar katıldı. İftar programında konuklarla sohbet eden Vali Vekili Zikri Şahin, “Şehit aileleri, gaziler ve Kırşehir’de bulunan depremzede vatandaşlarla bir araya geldik. İftar programına katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Program, Kur’an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı dua ile sona erdi.