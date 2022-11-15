Kırşehir'de yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM), kaçak tütün operasyonunda 'browning' marka tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

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  • 15.11.2022 10:13
  • Güncelleme: 15.11.2022 10:13
Kırşehir'de yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM), kaçak tütün operasyonunda ’browning’ marka tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre İ.K.’nin il merkezindeki evine operasyon düzenleyen polis, 300 paket halinde toplam 300 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 110 bin adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin adet satışa hazır içi tütün doldurulmuş sigara ve 1 tane ’browning’ marka tabanca ile bu tabancaya ait 156 adet fişek ele geçirildi. İkamet sahibi İ.K., hakkında ’5607 SKM’ ve ’6136 SKM’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

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