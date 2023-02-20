Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde depremzedeler tedavi görüyor

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan deprem sonrası Kırşehir'de 70 depremzede tedavi görüyor.

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  • 20.02.2023 17:04
  • Güncelleme: 20.02.2023 17:04
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Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde depremzedeler tedavi görüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye’yi sarsan deprem sonrası Kırşehir’de 70 depremzede tedavi görüyor.

Türkiye genelinde 11 ili etkileyen deprem sonrası Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan depremzedelerin çoğunluğunu Kahramanmaraş ve Hatay’dan Kırşehir’e getirilen kadınlar oluşturuyor. Vücutlarının farklı bölgelerinden yararlanan depremzedeler yapılan ilk müdahalelerinin ardından servislerde kontrol altında tutuluyor.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kalan depremzedelerin temel ihtiyaçları AFAD İl Müdürlüğü, hastane başhekimliği, siyasi parti temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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