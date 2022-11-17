Kırşehir FK'da Yeni Teknik Direktör Duman Oldu

Kırşehir Futbol Kulübü yeni teknik direktörü ile anlaşma sağladı.

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  • 17.11.2022 13:19
  • Güncelleme: 17.11.2022 13:19
Kırşehir FK'da Yeni Teknik Direktör Duman Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Futbol Kulübü yeni teknik direktörü ile anlaşma sağladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Kırşehir FK Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, tecrübeli Teknik Direktör Ahmet Duman ile sezon bitimine kadar anlaşma sağladıklarını söyledi. İkinci Lig Kırmızı gurupta yer alan Kırşehir FK, 14 maçta aldığı 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

Bu maçlarda 2 maçta galip gelen yeşil beyazlı ekip; 6 maçtan mağlup, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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