Kırşehir'in ilk kadın milletvekili adayı seçim başlangıcını yaptı

Kırşehir'de tek kadın milletvekili adayı seçim başlangıcını yaptı.

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  • 11.04.2023 14:52
  • Güncelleme: 11.04.2023 14:52
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Kırşehir'in ilk kadın milletvekili adayı seçim başlangıcını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de tek kadın milletvekili adayı seçim başlangıcını yaptı.

Memleket Partisinde kurucu il başkanı olan Gülay Baltalık, partisinin 28. Dönem Milletvekilliği için aday olarak seçimler öncesi açıklamada bulundu. Baltalık, "Kurucu il başkanı olarak yürüttüğüm görevimi Türkiye de değişimin adı olacak Memleket Partisi ile birlikte Kırşehir milletvekili adayı olarak sonlandırıyorum. Şehir tarihimizde örgütlenmelerin kurucusu olan Ahi Evran-ı Veli’nin başlattığı ve teşkilatsal bir yapılanmadan aldığımız düstur ile harekete geçerek ilimizin tek kadın adayı olarak değişim ve gelişim sürecinin öncüsü olmak istiyorum. Türkiye’yi Millet ve Cumhur ittifakı olarak kısır bir döngü itenlere inat : ’Atatürkçü çağdaş ve demokrat’ çizgimiz ile bismillah diyoruz. Siyasi partilerin temsilci ve adaylarına ve en önemlisi Kırşehir halkına hayırlı uğurlu olsun . Halkımızın vereceği doğru karardan da zerre şüphemiz yok. Biz, Memleket Partisi olarak Kırşehir için istihdam işsizlik ve tarımsal politikalara oncelik vererek sorun değil sorunların çözümü için politika yapıyor ve siyasete kişi odaklı değil toplum ve toplumun menfaati odaklı bakıp aracı görüyoruz" diye konuştu.

Kurucu il başkanının milletvekili adayı olmasının ardından İl başkanlığı görevine Kırşehir’de Suat Yiğit getirildi. Memleket Partisi Kırşehir’de birinci sırada Gülay Baltalık, ikinci sırada ise Kerim Orhan ile temsil edilecek.

İHA

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