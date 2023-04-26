Kırşehir Valiliğinden şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı

Kırşehir Valiliği il genelinde şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı yaptı.

Valilik tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Rüzgar, su baskını ve dolu yağışının etkili olabileceğinin beklendiği açıklama "Meteorolojik değerlendirmelere bağlı olarak il genelinde gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşların ani gelişebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar için dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojik verilere göre yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.