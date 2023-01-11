Kırşehir Valisi Mete Buhara, 'Kelimesi olmayanın duası da eksik olur'

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Kitap İyileştirir sloganıyla başlatılan ’Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’nda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, "Kelimesi olmayanın duası da eksik olur" dedi.

Vali Mete Buhara, "İnsanlar duygularını kelimelerle ifade eder. Kelimesi olmayan birisinin duası bile eksik olur. Dolayısıyla insan zihni kelimelerle çalışır, kelimelerle düşünür. Kelimelerin en temel kaynağı da kitaplardır. Ceza İnfaz Kurumlarımızın en önemli görevlerinin başında ıslah etme gelmektedir. Tutuklu ya da hükümlü olarak cezasını çeken kişilerin ıslahı da önemli bir konudur. Bunu da ancak böyle güzel kampanyalarla sağlayabiliriz. İnsan kendi dünyasını zihninde taşır. Herkes dünyayı kendi zihniyle değerlendirir, ona göre davranışlarını belirler. Zihinleri ıslah edebilirsek insanı da ıslah etmiş olur, davranışlarını düzeltmesinde kendisine yardımcı oluruz. Bu bakımdan, bu kampanya çok değerli" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ise, "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç öncelikle hükümlünün yeniden suç işlemesini engel olacak etkenleri güçlendirmek ve toplumsal kurallara saygılı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların boş vakitlerini iyi değerlendirerek kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur. Kırşehir’de kampanya içinde Adalet Sarayımızda ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde kitap bağış stantları kurulmuştur" diye konuştu.

Kırşehir Adliyesinde düzenlenen ’Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’ tanıtım programı, şehir protokolün kampanyaya kitap bağışlaması ile sona erdi.