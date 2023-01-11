Kırşehir Valisi Mete Buhara, 'Kelimesi olmayanın duası da eksik olur'

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Kitap İyileştirir sloganıyla başlatılan 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası'nda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, Kelimesi olmayanın duası da eksik olur dedi.

PAYLAŞ
  • 11.01.2023 15:02
  • Güncelleme: 11.01.2023 15:02
  • 15
Kırşehir Valisi Mete Buhara, 'Kelimesi olmayanın duası da eksik olur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Kitap İyileştirir sloganıyla başlatılan ’Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’nda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, "Kelimesi olmayanın duası da eksik olur" dedi.

Vali Mete Buhara, "İnsanlar duygularını kelimelerle ifade eder. Kelimesi olmayan birisinin duası bile eksik olur. Dolayısıyla insan zihni kelimelerle çalışır, kelimelerle düşünür. Kelimelerin en temel kaynağı da kitaplardır. Ceza İnfaz Kurumlarımızın en önemli görevlerinin başında ıslah etme gelmektedir. Tutuklu ya da hükümlü olarak cezasını çeken kişilerin ıslahı da önemli bir konudur. Bunu da ancak böyle güzel kampanyalarla sağlayabiliriz. İnsan kendi dünyasını zihninde taşır. Herkes dünyayı kendi zihniyle değerlendirir, ona göre davranışlarını belirler. Zihinleri ıslah edebilirsek insanı da ıslah etmiş olur, davranışlarını düzeltmesinde kendisine yardımcı oluruz. Bu bakımdan, bu kampanya çok değerli" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ise, "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç öncelikle hükümlünün yeniden suç işlemesini engel olacak etkenleri güçlendirmek ve toplumsal kurallara saygılı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların boş vakitlerini iyi değerlendirerek kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur. Kırşehir’de kampanya içinde Adalet Sarayımızda ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde kitap bağış stantları kurulmuştur" diye konuştu.

Kırşehir Adliyesinde düzenlenen ’Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’ tanıtım programı, şehir protokolün kampanyaya kitap bağışlaması ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Başkan Yalçın'dan Mevlana'ya bir park daha

Başkan Yalçın'dan Mevlana'ya bir park daha

Başkan Sarıkaya: 'Projelerimizin 2022 rakamlarıyla toplam değeri 6.5 milyar TL'

Başkan Sarıkaya: 'Projelerimizin 2022 rakamlarıyla toplam değeri 6.5 milyar TL'

Başkan Büyükkılıç: '2022'de Kayseri bütçesine 8.7 milyar TL'lik katkıda bulunduk'

Başkan Büyükkılıç: '2022'de Kayseri bütçesine 8.7 milyar TL'lik katkıda bulunduk'

Kayak okulu kayıtları devam ediyor

Kayak okulu kayıtları devam ediyor

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın deri tezgahında

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın deri tezgahında

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan CHP'ye 17 göndermesi

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu’ndan CHP’ye 17 göndermesi

DAHA FAZLA
'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Kayserispor'a 450 bin lira ceza

Kayserispor’a 450 bin lira ceza

'KUMSMALL, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi'

“KUMSMALL, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi”

Başkan Şahin: '20 kişinin çalışacağı mandıra kuracağız'

Başkan Şahin: “20 kişinin çalışacağı mandıra kuracağız”