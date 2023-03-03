Kırşehirli gönüllü psikososyal destek ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkez'de 10 ilde meydana gelen deprem sonrası Kırşehir'den bölgeye giden gönüllü psikososyal destek ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 03.03.2023 14:18
  • Güncelleme: 03.03.2023 14:18
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Kırşehirli gönüllü psikososyal destek ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkez’de 10 ilde meydana gelen deprem sonrası Kırşehir’den bölgeye giden gönüllü psikososyal destek ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gönüllü olarak görev alan Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen ve Özel Eğitim Öğretmenlerinden oluşan psikososyal destek hizmeti ekibi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Özel eğitim ekibi kurulan çadır kentlerde kalan vatandaşlar ve çocuklara psikososyal destek hizmeti veriyor.

İHA

Kayseri Gündem
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