Kırşehirli öğretmenler, depremzede çocuklar için seferber oldu

Kırşehir'de gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklar için seferber oldu.

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  • 16.02.2023 11:13
  • Güncelleme: 16.02.2023 11:13
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Kırşehirli öğretmenler, depremzede çocuklar için seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklar için seferber oldu.

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremden etkilenen çocuklar için Kırşehir’den Hatay’ın İskenderun ilçesine giden öğretmenler, çocuklara psikolojik destek sunuyor. Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İskenderun’da bulunan çadır kentlere giden öğretmenler, okul öncesi çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler, eğitsel oyunlar ve psikososyal destek sağlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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