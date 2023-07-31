Kırşehirli Yoncagül Yılmaz Avrupa Şampiyonu oldu

Kırşehirli Milli Sporcu Yoncagül Yılmaz Romanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

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  • 31.07.2023 19:06
  • Güncelleme: 31.07.2023 19:06
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Kırşehirli Yoncagül Yılmaz Avrupa Şampiyonu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehirli Milli Sporcu Yoncagül Yılmaz; Romanya’da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu.

16 yaşında olmasına rağmen milli takım kaptanı olarak takımına liderlik eden Yoncagül Yılmaz, Romanya’da düzenlenen şampiyonada 70 kilogram kategorisinde Macar rakibini yenerek altın madalya kazandı. Yılmaz daha öncesinde, 2021 yılında yapılan Bosna Hersek Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük, 2020’de Türkiye üçüncülüğü, 2021 yılında Türkiye Şampiyonu, 2022’de Türkiye Şampiyonu, 2022 yılında İtalya’da Avrupa üçüncüsü, 2023 yılında da Türkiye şampiyonluğunu elde etmişti.

İHA

Kayseri Gündem
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