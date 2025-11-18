Kış aylarında araç camlarında buğulanma: 'Sıcaklık farkları ve çözümleri'

Kış aylarında araç camlarında görülen buğulanma, iç ve dış hava sıcaklıkları arasındaki farklardan kaynaklanır. Özellikle aracın içi, dışarıya göre daha sıcak ve nemli olduğunda, soğuk hava camlarda buharlaşmaya neden olur. Ayrıca, aracın içindeki klima veya ısıtıcıdan kaynaklanan sıcaklık ile dışarıdaki soğuk havanın birleşmesi buğulanmayı artırabilir. Temizlenmeyen ve nemli camlar da bu durumu şiddetlendirebilir. Yetersiz havalandırma ve hava akışının kısıtlı olması, camların buğulanmasına yol açan bir diğer etkendir. Bu yüzden, kış aylarında araçların düzenli olarak havalandırılması ve camlarının temizlenmesi, buğulanmayı engellemeye yardımcı olacaktır.



Kışın arabanın içi çok sıcak ve dışarıda soğuk olduğundan gece saatlerinde aracınızı buğulanmış bulabilirsiniz. Yazın araba camı neden buğulanır sorusunun yanıtı da iç ve dış sıcaklık farkıdır. Yaz aylarında klimanın açılmasıyla oluşan serin hava ve dış sıcaklık ön cam buğusuna neden olabilir.

‘ARAÇ CAM BUĞULANMASI NASIL ÖNLENİR’

Ön, yan ve arka camların buğulanması, sürücülerin görüş kısıtlılığı yaşamalarına neden olur. Ayrıca buğulanan cam, aşırı nemden kaynaklı havasızlığın da bir sonucudur. Böyle bir durumda iç ve dış sıcaklık farkından kaynaklı nem ve havasızlık, boğucu bir araç havası yaratır. Bu sebeplerden dolayı mutlaka araç cam buğulanmasını önlemek şarttır. Peki ön cam buğu nasıl önlenir ve hangi seçenekler tercih edilebilir? İşte araç cam buğusu nasıl giderilir sorusuna yanıt veren yöntem ve ürünler:

Buğu önleyici spreyler

Araba camı buhar önleyici spreyler, cam buğusunu önlemek için sık kullanılan ürünlerden biridir. Araç buhar önleyici spreylerin kullanım talimatına göre uygulanması gerekir. Bu doğrultuda spreyi kullanmadan önce iyice çalkalamalı, camları temizlemeli ve cama sıktıktan sonra camın tüm yüzeyine yaymalısınız. Ardından spreyin kurumasını beklemeniz lazımdır. Son olarak kuru bir bez yardımıyla cam yüzeyini bastırmadan silmelisiniz. Mikrofiber bez kurulama işlemi için ideal bezlerden biridir. Kullanım talimatlarını takip ederek spreyin cam yüzeyini nasıl parlattığını görebilirsiniz. Araç buğusunu önleyen bu spreyler, kış ve yaz aylarında oluşan tüm buğulanmalara çözüm getirir.

Tıraş Jelleri

Sık tercih edilen araba camı buğu önleyici yöntemlerden biri de kullandığımız traş jelleridir. Elinizde olan traş jellerinden birini kullanarak yan ve ön cam buğusunu önleyebilirsiniz. Yine traş köpüğünü kullanmadan önce de camları temizlemeli ve bulaşık süngerine bir miktar traş köpüğü sıkabilirsiniz. Ardından traş jelinin tüm cama temas etmesini sağlayın. Köpük kuruduktan sonra fazla baskı uygulamadan temiz ve kuru bir bez ile camı kurulayabilirsiniz. Özellikle ön camlara traş jelini uygulayarak pratik şekilde cam buğusunu önleyebilirsiniz.