Kış aylarında cilt bariyerini korumak için neler yapılmalı?
Uzmanlar, soğuk havalara karşı cilt bariyerinin korunması için nemlendirici kullanımının, ılık duş almanın, nem oranını yükseltmenin ve dudak kremleri ile kuruluğun önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor.
Kış aylarında soğuk havaların etkisiyle cilt bariyerini korumak adına yapılabilecek önlemler var. Uzmanlar 4 alışkanlığı rutin haline getirerek cilt bariyerinin korunabileceğini vurguluyor.
Yapılan açıklamada, ”Yoğun nemlendirici kullanın; Duş sonrası hafif nemli cilde, yağ bazlı kremler uygulayarak nemi hapsedin. Ilık su ile duş alın; Çok sıcak su cildin doğal yağlarını yok eder; ılık su kullanarak bariyerinizi koruyun. Nem oranını yükseltin; Ev ve ofis ortamlarında nemlendirici cihazlar kullanarak havadaki kuruluğu azaltın. Dudaklarınızı unutmayın; Besleyici ve koruyucu dudak kremleriyle çatlama ve kuruluğun önüne geçin” denildi.