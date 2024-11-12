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Kış aylarının vazgeçilmez kestane bu yıl yüz güldürdü

Yozgat'ta kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane, cadde kenarında kurulan tezghlarda yerini aldı.

Kış aylarının vazgeçilmez kestane bu yıl yüz güldürdü
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane, cadde kenarında kurulan tezgâhlarda yerini aldı.

Yaklaşık 1 önce sezonu başlayan kestanenin tezgâhlarda yerini almasıyla taleplerde de artış yaşandı. Kilosu 100-150 TL arasında değişen kestaneye ilgi büyük. Kestaneye artan ilgi de satıcıların yüzünü güldürüyor.

Yozgat’ta 20-25 yıldır pazarcılık yapan Mehmet Şahin, kestanenin kendisini belli ettiğini ifade etti. “Kestane sezonu Ekim ayında başlar Mart ayında biter. Fiyatlar bu sene gayet iyi. Kuzu kestane dediğimiz kestane çeşidinin kabuğu kendiliğinden soyulur, biraz ufaktır ama çok lezzetli olur. Şekerci kestane de tatlıdır. İyi kestane kendisini belli eder. ‘Ben buradayım’ der” dedi.

“Çin kestanesi artık piyasada yok”

“Bu sene Çin kestanesi yok. Türkiye’ye girişi yasaklandı. Çin kestanesi yemliktir. İçi sarı ve acı olur. Köpürür ve yenmez. Zaten kendi kestanemiz bize yetiyor” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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