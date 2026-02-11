Kış Çalışmalarında Ağaç Güvenliği Seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının şehir yaşamını aksatmaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle zarar gören ağaç ve ağaç dallarına yönelik de kapsamlı bir güvenlik çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karın ağırlığıyla kırılan ya da düşme riski taşıyan ağaç ve dallara karşı hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ana arterler, refüjler, kaldırımlar ve park alanlarında tehlike oluşturan unsurlar, titizlikle ortadan kaldırılıyor.

Kırılan ve sarkma yapan dallar ekipler tarafından toplanarak hem yaya güvenliği sağlanıyor hem de araç trafiği açısından oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Şehir genelinde sürdürülen bu çalışmalarla günlük yaşamın aksamaması ve olası kazaların yaşanmaması hedefleniyor.

Öte yandan, zarar gören ve devrilen ağaçların yerine yeniden ağaç dikimi de gerçekleştirilerek Kayseri’nin yeşil dokusu korunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şehirde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.