Kış geliyor sıcaklık 9 derece birden düşecek

Kayseri ve ilçelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bu hafta içinde düşecek. Haftanın 3 günü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

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  • 21.11.2022 11:01
  • Güncelleme: 21.11.2022 11:02
Kış geliyor sıcaklık 9 derece birden düşecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 21 – 25 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kayseri ve ilçelerinde hava sıcaklıkları 20 derecelerden 11 derecelere kadar gerileyecek. Kent merkezinde yarın (Salı), Perşembe ve Cuma günleri yağmur geçişleri bekleniyor. Bugün (Pazartesi) ve Çarşamba günleri ise parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. 

ERCİYES’E KAR YAĞABİLİR
Meteoroloji tahminlerine göre, önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes’e, Perşembe günü karla karışık yağmur, Cuma günü kar yağması bekleniyor. Erciyes’te sıcaklıkların da en yüksek 9 derecelerden 2 dereceye, en düşük eksi 1 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor.  

Kayseri’nin ilçelerinde ise hava durumu ve sıcaklık tahmini, kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

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