Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi

Kayseri'de trafik ekiplerince yapılan kış lastiği denetimleri kapsamında 20 araç kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan “Kış Lastiği Denetimleri” kapsamında; Toplam 20 araç kontrol edildi, kontroller sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Denetim faaliyetlerimiz, vatandaşlarımızın güvenli taşınmasını teminen aralıksız olarak sürdürülecektir. Vatandaşlarımız güvenliği en büyük önceliğimizdir.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kayseri barosu: 'Bu şehirde hiçbir kadının 'bir sonraki haber' olmasına izin vermeyeceğiz'
Kayseri barosu: “Bu şehirde hiçbir kadının "bir sonraki haber" olmasına izin vermeyeceğiz”
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Vali Çiçek, 'Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak'
Vali Çiçek, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak”
MEB'den genç girişimcilere istihdam fırsatı
MEB’den genç girişimcilere istihdam fırsatı
İncesu'da karla mücadele çalışmaları
İncesu’da karla mücadele çalışmaları
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!