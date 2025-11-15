Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan “Kış Lastiği Denetimleri” kapsamında; Toplam 20 araç kontrol edildi, kontroller sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Denetim faaliyetlerimiz, vatandaşlarımızın güvenli taşınmasını teminen aralıksız olarak sürdürülecektir. Vatandaşlarımız güvenliği en büyük önceliğimizdir.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.