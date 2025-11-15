Kış lastiği kullanmayan araçlar dikkat!
Ticari araçlara zorunlu, özel araçlar için ise can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyan kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı.
Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Uygulama ticari araçlar için 15 Kasım 2025 tarihinden 15 Nisan 2026 tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak. Zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, önceki yıllarda 4 ay olarak uygulanan zorunlu kış lastiği uygulamasının, mevsim şartları gereği 5 aya çıkarıldığını belirtmişti. Kış lastiği uygulanmasının, ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar içinse can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığı belirtilerek kullanılması gerektiği vurgulandı.