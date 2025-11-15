Kış lastiği kullanmayan araçlar dikkat!

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Uygulama ticari araçlar için 15 Kasım 2025 tarihinden 15 Nisan 2026 tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak. Zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, önceki yıllarda 4 ay olarak uygulanan zorunlu kış lastiği uygulamasının, mevsim şartları gereği 5 aya çıkarıldığını belirtmişti. Kış lastiği uygulanmasının, ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar içinse can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığı belirtilerek kullanılması gerektiği vurgulandı.