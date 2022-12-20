Kış lastiği taktırmanın önemi

 Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış lastiği taktırmak can ve mal güvenliği için hayati önem taşıyor. Lastik Ustası Ömer Fayad 'Kış lastiği kullanmak kazaları yüzde 95 oranında engeller' dedi. 

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  • 20.12.2022 18:44
  • Güncelleme: 20.12.2022 18:44
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Kış lastiği taktırmanın önemi

Kayseri’de kent merkezine yağan karın ardından sürücüler kış lastiği taktırmak için hazırlıklara başladı . 1 Aralık’ta başlayan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu hususi araçlar için zorunlu değil. Fakat can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. 


23 yıldır lastik ustası olduğunu belirten Ömer Fayad “İşlerimiz kış geldiğinde artıyor, şu an da yoğunluk var. Araba kullanan herkesin kış lastiği taktırmasını istiyoruz. Kendilerinin ve başkalarının hayatını riske atmamaları için lastik taktırsınlar.  Arabaya kış lastiği takıldığı zaman yağmurlu ve karlı havalarda kaymasını azaltır. Yağışlı havada yazlık lastik yüzde 80 kayıyorsa, kışlık lastik yüzde 20 kayar. O yüzden de kış lastiği kullanmak kazaları yüzde 95 oranında engeller. Lastik taktırmanın maliyeti ustadan ustaya göre değişiyor ancak biz 150 liraya takıyoruz. Balans yapıyor, yapmıyorlar ya da sibopu kırıyorlar. Geçen sene lastik taktırmanın bedeli 100 liraydı, bu sene 150 lira. Vatandaşlar şu anda çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Sıfır lastiğin 1 tanesi ortalama bin lira civarında. Yazlık lastikler nisan ayının sonunda taktırılması gerekirken kışlık lastiklerinin de aralık ayının başında takılması lazım. Zamanında taktırılan lastiklerle hem lastiğin ömrü uzuyor hem de yakıt tasarrufu sağlanıyor” şeklinde konuştu.

1ha

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