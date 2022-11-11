Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

 Kış aylarının gelmesiyle birlikte araç sahipleri de zorlu şartlarda güvenli yolculuk için kış lastiği taktırma telaşına düştü. 

PAYLAŞ
  • 11.11.2022 15:11
  • Güncelleme: 11.11.2022 15:11
Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak kış lastiği zorunluluğu sebebiyle sürücüler, konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Kış lastiği hangi araçları kapsıyor? Cezası ne kadar? Gibi soruların cevabı merak ediliyor.

Zorunlu bir uygulama olan kış lastiği taktırma, 1 Aralık 2022 ve 1 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kapsama giren araçlara kış lastiği taktırmayanlar, para cezasına çarptırılacak. Araç sahipleri belirlenen tarihlerde kış lastiği takmadığı takdirde bin 152 lira ceza ödeyecek. Bu ceza, 2023 Ocak’tan itibaren yeniden değerleme oranında güncellenecek. 

‘ÖZEL ARAÇLARDA ZORUNLULUK BULUNMUYOR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasına göre özel tescilli araçlarda kış lastiği takma zorunluğu yok. Ancak, hususi araçların da güvenli seyahati için kış lastiği takması öneriliyor. Zorunluluk, şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığı yapılan araçları kapsıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, iki kulvarda da şaşırtmaya devam ediyor

Kayserispor, iki kulvarda da şaşırtmaya devam ediyor

Kayseri'de 'Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak' sempozyumu

Kayseri’de ‘Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak’ sempozyumu

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Talas'ta şenlik gibi ağaçlandırma günü

Talas'ta şenlik gibi ağaçlandırma günü

Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

İl Emniyet Müdürü Karabörk, narkotik operasyonunu paylaştı: 'Kökünü kurutacağız'

İl Emniyet Müdürü Karabörk, narkotik operasyonunu paylaştı: ‘Kökünü kurutacağız’

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

DAHA FAZLA
Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Kayseri'nin Denizi Kuşçu'da, ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi

Kayseri'nin Denizi Kuşçu'da, ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi

Milletvekili Ataş: 'Bu teklif herkesi cezaevine atmaktan farksızdır!'

Milletvekili Ataş: 'Bu teklif herkesi cezaevine atmaktan farksızdır!'

Kayserispor-Konyaspor maçında Passolig'i olan taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Konyaspor maçında Passolig’i olan taraftara ücretsiz ulaşım

Yusuf ve Mensure Kick Boks Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı

Yusuf ve Mensure Kick Boks Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı