Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak kış lastiği zorunluluğu sebebiyle sürücüler, konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Kış lastiği hangi araçları kapsıyor? Cezası ne kadar? Gibi soruların cevabı merak ediliyor.

Zorunlu bir uygulama olan kış lastiği taktırma, 1 Aralık 2022 ve 1 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kapsama giren araçlara kış lastiği taktırmayanlar, para cezasına çarptırılacak. Araç sahipleri belirlenen tarihlerde kış lastiği takmadığı takdirde bin 152 lira ceza ödeyecek. Bu ceza, 2023 Ocak’tan itibaren yeniden değerleme oranında güncellenecek.

‘ÖZEL ARAÇLARDA ZORUNLULUK BULUNMUYOR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasına göre özel tescilli araçlarda kış lastiği takma zorunluğu yok. Ancak, hususi araçların da güvenli seyahati için kış lastiği takması öneriliyor. Zorunluluk, şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığı yapılan araçları kapsıyor.