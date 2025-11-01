Kış lastiği uygulaması başlıyor⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ticari araçlarda zorunlu hale gelen kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

Kış lastiği uygulaması başlıyor⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kış lastiği uygulaması başlıyor

Ticari araçlarda zorunlu hale gelen kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile geçtiğimiz sene Aralık ayında uygulanan kış lastiği uygulaması bu yıl Kasım ayında uygulanmaya başlayacak. 15 Kasım 2025 tarihi itibariyle ticari araçlar için kış lastiği kullanmak zorunlu hale gelecek. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Kış lastiği kullanmayan ticari araç sürücülerine ise 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir'
“Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir”
Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'
Bakan Tunç, “Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz”
Jandarma uyardı: 'Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin'
Jandarma uyardı: “Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin”
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Akar, 'TBMM'ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir'
Akar, “TBMM’ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!