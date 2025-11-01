Kış lastiği uygulaması başlıyor

Ticari araçlarda zorunlu hale gelen kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile geçtiğimiz sene Aralık ayında uygulanan kış lastiği uygulaması bu yıl Kasım ayında uygulanmaya başlayacak. 15 Kasım 2025 tarihi itibariyle ticari araçlar için kış lastiği kullanmak zorunlu hale gelecek. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Kış lastiği kullanmayan ticari araç sürücülerine ise 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek.