Kış lastiği zorunluluğu başlıyor: Lastikçilerde yoğun mesai

Ticari araçlar için 1 Aralık'ta zorunlu olacak olan kış lastiği uygulaması, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Ticari araçlar dışında bireysel sürücüler de kış lastiği taktırmaya geldi. Sürücülerin mevcut olan kış lastiği dişlerini ölçtürmeleri gerektiğini belirten lastikçiler, erime veya kopukluk olması durumunda mevcut lastikleri kullanmamaları gerektiğini söyledi. Dört adet kış lastiği ortalama 4 bin liradan satılıyor.

PAYLAŞ
  • 29.11.2022 09:33
  • Güncelleme: 29.11.2022 09:33
Kış lastiği zorunluluğu başlıyor: Lastikçilerde yoğun mesai
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ticari araçlar için 1 Aralık’ta zorunlu olacak olan kış lastiği uygulaması, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Ticari araçlar dışında bireysel sürücüler de kış lastiği taktırmaya geldi. Sürücülerin mevcut olan kış lastiği dişlerini ölçtürmeleri gerektiğini belirten lastikçiler, erime veya kopukluk olması durumunda mevcut lastikleri kullanmamaları gerektiğini söyledi. Dört adet kış lastiği ortalama 4 bin liradan satılıyor.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak. Araçlarına kış lastiği takmak isteyen sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Kış lastiği takma zorunluluğuna sayılı günler kala lastikçilerde yoğunluk oluştu. Sadece ticari araçlara uygulanacak olmasına rağmen bireysel araç sahiplerinin de kış lastiği takmaya geldiğini söyleyen lastikçiler, meteorolojik olarak yapılan açıklamaların bu yoğunluğu artırdığını söyledi. Gelen soğuk hava dalgaları da taleplerde bir artışa yol açtığı görüldü. Ustalar, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan kış lastiği alacak sürücülerin mevcut olan kış lastiği dişlerini ölçtürmeleri gerektiğini belirten lastikçiler, erime veya kopukluk varsa kesinlikle mevcut lastikleri kullanmamaları gerektiğini söyledi. Dört adet kış lastiği ortalama 4 bin liradan satılıyor.

"Meteorolojik olarak yapılan açıklamalar yoğunluğu artırdı"

1 Aralık’ta kış lastiği uygulamasının başlayacağını söyleyen Bahadır Caniklioğlu, “Ticari anlamda kullanılan tüm araçların kış lastiği takmak zorunluluğu başlıyor. Ayrıca şirketlere ait araçlarda da kış lastiği zorunluluğu var. 1 Aralık’ta zorunlu olacak olan kış lastiği uygulamasından dolayı bir yoğunluk mevcut. 1 Aralık’a kadar vaktimiz olduğu için Kasım ayındaki değişim yoğunluğunu yaşıyoruz. Bu yoğunluğun içerisinde bireysel kullanıcılarımız da var. Meteorolojik olarak yapılan açıklamalar da bu yoğunluğu artırdı. Gelen soğuk hava dalgaları taleplerde bir artışa yol açtı" dedi.

Dört adet kış lastiği ortalama 4 bin liradan satılıyor

Kış lastiği alacak sürücülerin mevcut olan kış lastiği dişlerini ölçtürmeleri gerektiğini belirten Caniklioğlu, "Lastiğin dişleri güvenli aralıkta ise kullanmaya devam etsinler. Dişlerde erime veya kopukluk varsa kesinlikle bu lastikleri kullanmamaları gerekiyor. 4 adet kış lastiği ortalama 4 bin lira civarında satılıyor. Kullanıcılar, aracın durumu ne olursa olsun bulundukları havanın koşullarına göre araç hızlarını ayarlamaları gerekiyor. Takip mesafesine çok dikkat etmelerini söylüyoruz. Yoğun kar yağışında sürat yapmamalarını ve yolların koşullarına uygun hareket etmelerini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık’ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

galeri
galeri
Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek, Özvatan'ı ziyaret etti

Vali Çiçek, Özvatan'ı ziyaret etti

Büyükşehir'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Büyükşehir'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Motorine 1 haftada 3'üncü indirim

Motorine 1 haftada 3’üncü indirim

Başkan Yalçın: 'Osmanlı Sokağı'nın bozulan imajı düzeldi'

Başkan Yalçın: “Osmanlı Sokağı’nın bozulan imajı düzeldi”

Başkan Büyükkılıç Halk Otobüsçüleri İle Buluştu

Başkan Büyükkılıç Halk Otobüsçüleri İle Buluştu

'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanışı gerçekleştirildi

'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanışı gerçekleştirildi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

4
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Off-Road Festivali nefes kesti

Off-Road Festivali nefes kesti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Hakan Kayseri'de yapılacak 10 şeyi yazdı

Ahmet Hakan Kayseri'de yapılacak 10 şeyi yazdı

Kayseri'de 23 hırsız çaldıkları malzemelerle yakalandı

Kayseri'de 23 hırsız çaldıkları malzemelerle yakalandı

DAHA FAZLA
Amatör futbol kulüplerine malzeme dağıtımında bulunuldu

Amatör futbol kulüplerine malzeme dağıtımında bulunuldu

Develi'de bulunan Fetih Sancağı'nın tarihleme çalışmaları başladı

Develi'de bulunan Fetih Sancağı'nın tarihleme çalışmaları başladı

Yahyalı Belediyesi sözleşmeli personellerinden teşekkür ziyareti

Yahyalı Belediyesi sözleşmeli personellerinden teşekkür ziyareti

Bünyan'da asfalt çalışmaları sokaklarda devam ediyor

Bünyan'da asfalt çalışmaları sokaklarda devam ediyor

Destek Talas'tan üretmek kadınlardan

Destek Talas'tan üretmek kadınlardan