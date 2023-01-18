Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bitkisel çaylara ilgi arttı

Kayseri'de kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bitkisel çaylara rağbet arttı.

PAYLAŞ
  • 18.01.2023 15:38
  • Güncelleme: 18.01.2023 16:32
  • 37
Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bitkisel çaylara ilgi arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bitkisel çaylara rağbet arttı.

Bitkilere ilginin arttığını kaydeden Aktar Muhammed Hanzala Altun, “Millet faydasını gördükçe, doğal bitkileri kullandıktan sonra memnun kalıp da çevresine önermesi ile oluşan bir durum. Daha önce pandemi vardı, üzerine kış ayları, soğuk denk geldi ve şu an bir salgın var ama ismini bilemiyoruz. Sürekli geçmeyen bir öksürük var, kırgınlık var, yorgunluk var. Bununla beraber aktarlara rağbet de arttı. Yoğunluk oluşuyor. Şu an yoğun olarak kış çayları, özellikle Kayseri’de ıhlamur, zencefil satılıyor. Kış çaylarının yanı sıra şu sıralar kozalak macunu, kozalak şurubu, zencefil macunu satılıyor. Millet duydukça, fayda gördükçe ürünleri kullanmaya çalışıyor. Fakat yoğun olarak zencefil macunu ve kış çayını öneriyoruz biz” dedi.

Kışın gelmesiyle kafe ve restoranlarda kış çayları, zencefil, ada çayı, ekinezya, tarçın, meyve çayları gibi ürünlere rağbetinin arttığını ifade eden Altun, "Bunlarda da geri dönüşümü çok alıyoruz. Geçmeyen öksürüklerde, vücut kırgınlıklarında, nezlede, gripte veya şu anki salgında olumlu çok dönüş alıyoruz” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kardeşlik Sofraları Bereketleniyor

Kardeşlik Sofraları Bereketleniyor

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

'Usulsüz satış' davası görülmeye başlandı

'Usulsüz satış' davası görülmeye başlandı

Rektör Karamustafa: 'Kayseri OSB MYO şehrin 21'nci OSB'si olacak'

Rektör Karamustafa: “Kayseri OSB MYO şehrin 21’nci OSB’si olacak”

Başkan Büyükkılıç, 3,5 milyon TL'lik eğitim ve spor yatırımının açılışını yaptı

Başkan Büyükkılıç, 3,5 milyon TL'lik eğitim ve spor yatırımının açılışını yaptı

Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
33 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

33 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Motosiklette tehlikeli yolculuk

Motosiklette tehlikeli yolculuk

DAHA FAZLA
Çopuroğlu'ndan 'sahte hesap' uyarısı

Çopuroğlu'ndan 'sahte hesap' uyarısı

Polislerin durumundan şüphelendiği araç çalıntı çıktı

Polislerin durumundan şüphelendiği araç çalıntı çıktı

TEMA Ekolojik Okur Yazarlık Eğitim Programı sona erdi

TEMA Ekolojik Okur Yazarlık Eğitim Programı sona erdi

'Sanayide Kadın Eli' projesinde sertifikalar verildi

'Sanayide Kadın Eli' projesinde sertifikalar verildi

Rektör Karamustafa: 'Kayseri'de OSB MYO Projesi yakın zamanda hayata geçecek'

Rektör Karamustafa: 'Kayseri'de OSB MYO Projesi yakın zamanda hayata geçecek'