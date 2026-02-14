Kış sporlarında güvenlik: Isınma, ekipman ve doğru pist seçimi
Uzmanlar kış sporlarında sakatlıklardan korunmak için ısınma, doğru ekipman seçimi, seviyeye uygun pistler ve düzenli molaların önemini vurguluyor.
Kış sporlarında sakatlıklardan korunmak için ısınma, doğru ekipman seçimi, seviyeye uygun pistler ve düzenli molalar; Sakatlık riskini azaltır. Uzmanlar soğuk havalarda sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Kış sporlarında sakatlıklardan korunma yolları hakkında uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, “Isınma: Kas zedelenmelerini önlemek için 15 dakika dinamik egzersiz yapın. Ekipman: Kask ve koruyucu ekipmanların size tam uyduğundan emin olun. Seviye: Kondisyonunuza ve tecrübenize uygun pistleri seçin. Mola: Yorgunluk dikkat dağıtır; vücudunuzu dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Sıvı Desteği: Soğuk havada su kaybını önlemek için düzenli su tüketin” denildi.