Kışa hazırlık günleri hafta sonu başlıyor

 Talas Belediyesi tarafından 'Talas'ta Kış Hazırlıkları' adıyla düzenlenen organizasyon hafta sonu başlıyor. 

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  • 31.08.2023 14:32
  • Güncelleme: 31.08.2023 14:32
Kışa hazırlık günleri hafta sonu başlıyor

Bu yıl 2-10 Eylül 2023 tarihleri arasında ‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleştirilecek kışa hazırlık günlerinde salçalar kaynayacak, turşular kurulacak, makarnalar kesilecek. Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünü hazırlama imkanı bulacak. Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek. 

Talas Tanıtım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen el yapımı ürünler de alıcısıyla buluşacak.

Organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenlerin, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında 0531 421 25 25 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.

1ha

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