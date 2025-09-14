Kışa hazırlıklar başladı: Buzluklar doluyor

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kış aylarında tüketmek üzere yiyeceklerini hazırlamaya başladı. Özellikle Kayseri'de sonbahar aylarında ev hanımları, geleneksel kış hazırlıklarını yaparak buzluklarını sebze ve hamur işleriyle dolduruyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kış aylarında tüketmek üzere yiyeceklerini hazırlamaya başladı. Özellikle Kayseri’de sonbahar aylarında ev hanımları, geleneksel kış hazırlıklarını yaparak buzluklarını sebze ve hamur işleriyle dolduruyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi olan salça, biber, bamya, fasulye, domates ve mısır gibi sebzeler ayıklanarak buzluğa kaldırılırken; mantı, içli köfte, börek ve sarma gibi el emeği ürünler de dondurularak uzun süre saklanabiliyor.

Kış hazırlığı hem ekonomik açıdan hem de pratiklik açısından büyük kolaylık sağlıyor. Mevsiminde hazırlanan yiyecekler, buzlukta saklandığında tazeliğini koruyor. Geleneksel kültürün bir parçası haline gelen kışlık yiyeceklerin hazırlanma süresinde bir araya gelen aileler hem bağlarını güçlendiriyor hem de kışa hazırlanıyor.

