Kışın Soğuk, Yazın Sıcak: Kayseri Kadir Has Kapalı Spor Salonu'nda Taekwondo Eğitimi Zorlaşıyor

Kayseri Kadir Has Kapalı Spor Salonu'nda taekwondo eğitimi alan sporcular, antrenman salonlarının kışın aşırı soğuk, yazın ise bunaltıcı sıcak olması nedeniyle sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte zorluk çektiklerini belirtiyorlar.

Sporcular, bu olumsuz koşulların performanslarını etkilediğini ifade ederek, yetkililerden acil bir çözüm talep ediyor. Antrenmanların verimli geçmesi için uygun sıcaklık koşullarının sağlanması gerektiğini vurgulayan sporcular, taleplerinin dikkate alınmasını umuyor.