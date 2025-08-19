Kişinin rızası dışında fotoğraf paylaşımı kişisel veri ihlali sayıldı

Yargıtay tarafından kişinin, sosyal medyada fotoğraflarının rızası dışında paylaşılması ile ilgili bir karar verildi. Bir şahıs, sosyal medya hesabında gizliliği herkese açık olan bir hesaptan aldığı fotoğrafları kendi hesabında paylaşması üzerine yargıtay bu durumu kişisel veri ihlali olarak kabul etti. TCK 136. Maddede “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında olduğu belirlendi ve şahsa açılan davada aldığı beraat kararı bozuldu.

TCK 136. MADDE NEDİR?

“Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”