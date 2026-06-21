Kişisel Gelişim Uzmanı Umaç, 'Asıl başarı süreçtir'

Kişisel Gelişim Uzmanı Sevda Kavafoğlu Umaç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Kişisel Gelişim Uzmanı Sevda Kavafoğlu Umaç, sanal dünyadaki motivasyon videoları hakkında açıklamalarda bulundu. Kişisel Gelişim Uzmanı Umaç, asıl başarının süreç olduğunu belirterek, “Sanal, gerçek olmayan demek. Dijital dünyayı hepimiz çok aktif kullanıyoruz. Gerçek olmadığını da biliyoruz ama o olmak istiyoruz. Şimdi tezatlığa bakar mısınız? Normal dünyada bir insanın ifade akışı veya büyüme gelişimi dijital dünyadaki 30 saniyelik videolar kadar mı? Olabilir mi? Bugün dünyanın en başarılı insanlarına baktığınızda arkasında binlerce başarısızlık hikayesinden geçmiş olmaları var. Oradaki başarı ve başarısızlığı ölçmüyoruz. O başarısızlıkların onlara katmış olduğu tecrübelerle bir başarı hikayesine sahip oluyorlar. Siz dijital dünyada ya da sosyal medyada bu kaydırdığımız videolarda hiç görüyor musunuz yaptıkları başarısızlıkları, kaybettiklerini, ne bedeller ödediklerini, ne bedeller ödediklerini, ne tür tercihlerde bulunduklarını, hayır. Hatta daha acısı, başaramadıkları şeyi de bir başarı gibi gösteriyorlar. Öyle bir durum yok. Asıl başarı süreçtir, o yolculuktur. O yolda vazgeçmemektir, sürdürülebilirliği sağlamaktır, dersler çıkarmaktır. Tecrübelerle bir basamak daha ekleyerek yukarıya yol almaktır. 3 adımda, 5 adımda kitaplar, filmler, hikayeler, anlatılanlar, herkesin bir gecede bir uzman olması. Baktığınız zaman ben size şunu söyleyeyim, sadece bilgi kirliliğine ulaşıyor. Tabi ki etkili olanları vardır. 3 adımda kişiye kendisinin fark etmesine yönelik sorulardan bahsediyor olabilir ama kişinin başlayacağı nokta o nokta mı, ona bakmak lazım” şeklinde konuştu.