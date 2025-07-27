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  • Kıskaçlı'da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı

Kıskaçlı'da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı

Kayseri - Malatya Karayolu Kıskaçlı mevkiinde meydana gelen ve kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis yaralandı.

Kıskaçlı'da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolu Sarız ilçesi Kıskaçlı mevkiinde meydana geldi. Kamyon ile iddiaya göre içerisinde taziyeye giden polislerin olduğu otomobil çarpıştı. Kazada, Sivas İl Emniyet Müdürü’nün Özel Kalem Müdürü olduğu öğrenilen Başkomiser A.Ç.N. ile polis memuru F.B. yaralandı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.Ç.N. hava ambulansı ile diğer yaralı F.B. ise ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi

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