Kıskaçlı'daki kazada ağır yaralanan polis vefat etti

Kaza saat 16.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolu Sarız İlçesi Kıskaçlı mevkiinde meydana geldi. Kamyon ile iddiaya göre içerisinde taziyeye giden polislerin olduğu otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan Sivas Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Amiri Aysun Çağla Namdar hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Aysun Çağla Namdar hastaneye yaşamını yitirdi. Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Sivas Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Amiri Aysun Çağla Namdar, geçirdiği elim trafik kazası sonrası vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verildi. Aysun Çağla Namdar için Sivas Emniyet Müdürlüğü’nde 27 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da düzenlenecek törenin ardından naaşı, memleketi Kastamonu’ya uğurlanacak.