Kışlık iç giyim, geçen seneye göre yüzde 100 arttı

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık ürünlere ilgi yoğunlaştı. Vatandaşlar üşümemek için kışlık iç giyimlere yöneldi. Kayseri’de kışlık iç giyimi satışı yapan Esnaf Nuri Çiğdem, fiyatlar hakkında bilgi verdi. Ürünlerin geçen seneye göre yaklaşık yüzde 100 zamlandığını belirten Çiğdem, vatandaşın bütçesine göre tepki gösterdiğini söyledi.

‘EKONOMİK DURUMU İYİ OLAN VATANDAŞ FİYATLARA BAKMADAN ALIYOR’

Maddi durumu iyi olanların fiyatlara bakmadan alışveriş yaptığını aktaran Çiğdem, ”Havaların soğumasıyla beraber kışlık iç giyim ürünlerinde satışımız artıyor. Kışlık şapka, yün içlik, fanila, bel kuşağı, dizlik, eldiven, yün çorap gibi ürünler var. Fanila geçen sene 30 lirayken bu sene 70 lira civarında satılıyor. Vatandaşın durumu varsa bu fiyat artışları onu etkilemiyor. Ancak durumu olmayan ise bu fiyatları yüksek buluyor. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar daha iyi, insanlar ekonomik açıdan bu yıl daha iyi” diye konuştu.

Kışlık ürünlerin ortalama fiyatı şu şekilde:

Bere: 30 lira

Fanila: 60- 70 lira

Deve yünü: 150 lira

Kışlık çorap: 30 lira

Yün içlik: 150 lira olarak satılıyor.