Kışlık iç giyim, geçen seneye göre yüzde 100 arttı

 Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini sıcak tutacak iç kıyafetler giymeye başladı. Olmayanlar ise, tuhafiyecilerin yolunu tuttu. İçlik kullanımının ve satışının bu aylarda arttığını belirten esnaf Nuri Çiğdem, fiyatların geçen seneye göre en az yüzde 100 zamlandığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 19.11.2022 18:03
  • Güncelleme: 19.11.2022 18:03
Kışlık iç giyim, geçen seneye göre yüzde 100 arttı

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık ürünlere ilgi yoğunlaştı. Vatandaşlar üşümemek için kışlık iç giyimlere yöneldi. Kayseri’de kışlık iç giyimi satışı yapan Esnaf Nuri Çiğdem, fiyatlar hakkında bilgi verdi. Ürünlerin geçen seneye göre yaklaşık yüzde 100 zamlandığını belirten Çiğdem, vatandaşın bütçesine göre tepki gösterdiğini söyledi. 

‘EKONOMİK DURUMU İYİ OLAN VATANDAŞ FİYATLARA BAKMADAN ALIYOR’
Maddi durumu iyi olanların fiyatlara bakmadan alışveriş yaptığını aktaran Çiğdem, ”Havaların soğumasıyla beraber kışlık iç giyim ürünlerinde satışımız artıyor. Kışlık şapka, yün içlik, fanila, bel kuşağı, dizlik, eldiven, yün çorap gibi ürünler var. Fanila geçen sene 30 lirayken bu sene 70 lira civarında satılıyor. Vatandaşın durumu varsa bu fiyat artışları onu etkilemiyor.  Ancak durumu olmayan ise bu fiyatları yüksek buluyor. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar daha iyi, insanlar ekonomik açıdan bu yıl daha iyi” diye konuştu.
Kışlık ürünlerin ortalama fiyatı şu şekilde: 
Bere: 30 lira
Fanila: 60- 70 lira
Deve yünü: 150 lira
Kışlık çorap: 30 lira
Yün içlik: 150 lira olarak satılıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Üniversitelilerin İHA'sı 'Cenker' göz dolduruyor

Üniversitelilerin İHA'sı 'Cenker' göz dolduruyor

Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi

Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Duvara Çarpan Kamyon Devrildi

Duvara Çarpan Kamyon Devrildi

Tarihi meydanda en renkli 'Pazar'

Tarihi meydanda en renkli 'Pazar'

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

Kayseri’de 2 grup arasında bıçaklı kavga

Park Halindeki Araçtan Uyuşturucu ve Tabanca Çıktı

Park Halindeki Araçtan Uyuşturucu ve Tabanca Çıktı

DAHA FAZLA
Kışlık iç giyim, geçen seneye göre yüzde 100 arttı

Kışlık iç giyim, geçen seneye göre yüzde 100 arttı

KAYSO Meclis Üyesi Şeref Özdemir: İşletmelerin en büyük problemi 'gelinler ve damatlar'

KAYSO Meclis Üyesi Şeref Özdemir: İşletmelerin en büyük problemi ‘gelinler ve damatlar’

Soğanlı'da ATV Şampiyonası'nın startı verildi

Soğanlı'da ATV Şampiyonası'nın startı verildi

Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

Büyükkılıç'tan Avrupa Şampiyonu Hançer'e tebrik

Büyükkılıç'tan Avrupa Şampiyonu Hançer'e tebrik