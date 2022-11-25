Kışlık lastik için son günü beklemeyin

Kayseri'de 25 yıldır lastik sökme takma ustalığı yapan Mehmet Bedel, hava sıcaklığının 7 derecenin altına inmesinin ardından kışlık lastiklerin takılabileceğini söyleyerek, 'Yoğunluk ve hizmet açısından 1 Aralık beklenmeden de değişim yaptırılabilir' dedi.

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  • 25.11.2022 09:51
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:21
Kışlık lastik için son günü beklemeyin
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 25 yıldır lastik sökme takma ustalığı yapan Mehmet Bedel, hava sıcaklığının 7 derecenin altına inmesinin ardından kışlık lastiklerin takılabileceğini söyleyerek, “Yoğunluk ve hizmet açısından 1 Aralık beklenmeden de değişim yaptırılabilir” dedi.

Lastiklerin araçlara ve ekipmanlarına uygun bir şekilde seçilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Mehmet Bedel, “Öncelikle vatandaşlarımızın araçlarına lastikleri sıfır almalarını öneriyoruz. Araca ve ekipmanlara uygun lastikler olmalı. İkinci el lastik alınacaksa şayet diş derinlikleri normalse ya da tarihi fazla geçmemişse onların da kullanılmasını tavsiye ederiz. Lastiklerde diş derinliği ve lastiklerde yara dediğimiz deformasyonların olmaması çok önemli. Lastiklerde de fabrikasyon ne yapıldıysa onu öneriyoruz. Kışlık lastik ne kadar dar olursa tutunma o kadar çok olur. Yine dediğimiz gibi lastiklerde tutunmayı sağlamak için diş derinliği çok önemli. Bu yüzden derinliklerin belli aralıklarla ölçülmesi lazım. İlla ki raf ömrü dolacak diye bir durum söz konusu değil, lastiklere fiziki bir kontrol yapılması lazım. Çatlama, açılma veya bir yarılma var mı diye bakmak lazım. Bunlar çok önemli” dedi.

Bedel, değişim için 1 Aralık’ın beklenmesine gerek olmadığını söyleyerek, “Sıcaklıklar belli bölgelerde 6- derecenin altına düştüğünde mevsimlik yani yazlık lastik dediğimiz lastikler sertleşme yapar. İlla ki 1 Aralık’ta değişim zamanını beklemeye gerek yok. Hava sıcaklıkları gece eksilere düşüyor ve bu yüzden en iyi şekilde performans ve hizmet almaları açısından 1 Aralık’tan önce rahatça taktırmalarını tavsiye ederiz. Hava 7 derecenin altına düştüğünde mevsimlik lastik ne kadar dişli olursa olsun sertleşir. Kışlık lastik eksi 40 dereceye kadar yumuşaklığını muhafaza eder. Bu da normal frene basıldığında ve ya karda tutunmayı sağlar ve kaydırma yapmaz. Vatandaşlarımıza 1Aralık’ı beklemeden kışlık lastiklerini taktırmalarını tavsiye ederiz. Hem yoğunluk açısından, hem daha iyi hizmet almaları açısından. Kar yağmasını beklemelerine gerek yok” ifadelerini kullandı.

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İHA

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