Kışta hasret bırakan kar, Mart ayında Sivaslılara sürpriz yaptı

Sivas'ta kış mevsiminde kendine hasret bırakan kar, Mart ayında yağınca şaşırttı.

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  • 20.03.2023 10:39
  • Güncelleme: 20.03.2023 10:39
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Kışta hasret bırakan kar, Mart ayında Sivaslılara sürpriz yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta kış mevsiminde kendine hasret bırakan kar, Mart ayında yağınca şaşırttı.

Sivas’ta günlerdir etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Termometrelerin eksi bir derece ölçüldüğü kentte ’Mart kapıdan baktırır kazma kürek’ atasözü adeta gerçek oldu. Kış mevsimlerinde istenilen seviyede yağmayan kar Mart ayında kendisini gösterince vatandaşlar bu duruma bir hayli sevindi.

“Kar hem tarım için güzel hem doğa için güzel"

Temel Özkan, kar yağışının Sivaslıları mutlu ettiğini belirterek, “Kar çok güzel bir şey, kar severim. Kar hem tarım için güzel hem doğa için güzel, su ihtiyacı için güzel. Karın yağması her zaman mutlu eder bizleri. Kar bu sene gecikti ama Allah’ın bileceği iş, ne diyelim biz buna. Geç yağan kara yapacak hiçbir şey yok. Biz Sivaslılar kar severiz, kayak merkezimiz var herkesi oraya da bekleriz ”dedi.

“Kar yağması iyi bir şeydir, berekettir"

Kahramanmaraş Elbistan’dan gelen depremzede Mehmet Duyar, Sivas’ta bu mevsimde kar yağmasının normal olduğunu belirterek, “Ben Kahramanmaraş Elbistan’dan geldim. Kar yağması iyi bir şeydir, berekettir. Kar yağışı ekinler için iyi olur, Türkiye için kar yağışı iyi olur ama doğal afetler olmasın sel olmasın. Sivas’ta bu mevsimde kar yağmasına şaşırmadım, Sivas’ın mevsiminde bu kar yağışı normaldir. Sivas’ta kar Mart ayında da yağabilir Nisan ayında da. Sivas için normal bir şeydir” diye konuştu.

İHA

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