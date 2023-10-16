Kitap Fuarındaki K-Pop 'Cinsiyetsizleştirme' Propagandası Tepki Çekiyor

Kayseri 6. Kitap Fuarı'nda bulunan K-Pop 'Cinsiyetsizleştirme' propagandasına yönelik görsel ürünlerin satıldığı reyon Kitap Fuarı zayaretçileri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

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  • 16.10.2023 10:48
  • Güncelleme: 16.10.2023 11:38
Kitap Fuarındaki K-Pop 'Cinsiyetsizleştirme' Propagandası Tepki Çekiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kayseri 6. Kitap Fuarı’nda bulunan K-Pop ‘Cinsiyetsizleştirme-biseksüellik’ propagandasına yönelik görsel ürünlerin satıldığı reyon özellikle Z ve Y kuşağını etkileme maksadıyla yürüttüğü ürün satış faaliyetlerinden dolayı tepkiyle karşılandı.

K-Pop ürünlerinin satıldığı reyonda özellikle örtülü bayanların görevlendirilmesi de bu aldatmacanın ve özendirmenin farklı bir boyutunu ihtiva ediyor.

K-İdol markasıyla daha çok Güney Koreli K-Pop idollerinin kart, dergi, ürün ve afişleriyle yaygınlaştırılmaya çalışılan 'cinsiyetsizleştirme' projelerinin Kayseri Kitap Fuarında pazarlanması ziyaretçiler tarafından şakınlıkla karşılanıyor.

Güney Kore'den dünyaya bir virüs gibi yayılan K-pop çılgınlığı özellikle Z kuşağı ile Y kuşağını açık hedef haline getiriyor. Tarzları ve yaklaşımlarıyla ‘örnek’ alınan bu gruplar ne yazık ki aileler ve ergenlik çağındaki Z kuşağını etkisi altına alıyor.

Gençlerin kimlik kargaşası yaşadığı ergenlik döneminde, gençlere özellikle ‘cinsiyetsizliğin’ pazarlanmaya çalışıldığını belirten uzmanlar, dünyada her geçen gün artan ‘biseksüel pazara’ dikkat çekiyorlar.

Belli kesimlerin dünyada özellikle gençleri cinsiyetsizliğe yönlendirmek için, müzik grupları ve film sektörünü kullanarak, büyük miktarlarda finansman ayırarak Türkiye gibi Müslüman ülkelerde piyasa edinmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

Ailelerin gerekli denetimi sağlaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, küçük yaştan itibaren çocuklara değerler eğitimi verilerek, savrulmaların önüne geçilebileceğini ifade ediyorlar.
 

Haber Merkezi

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