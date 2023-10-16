Kitap Fuarını Çocuklar da Çok Sevdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin altıncısına ev sahipliği yaptığı Kayseri Kitap Fuarı, çocuklar tarafından da çok sevildi. Birbirinden farklı yazarlarla bir araya gelen minik kitapseverler, kitap fuarında gün boyu doyasıya gezdi.

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  • 16.10.2023 12:51
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:08
Kitap Fuarını Çocuklar da Çok Sevdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin altıncısına ev sahipliği yaptığı Kayseri Kitap Fuarı, çocuklar tarafından da çok sevildi. Birbirinden farklı yazarlarla bir araya gelen minik kitapseverler, kitap fuarında gün boyu doyasıya gezdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Ticaret Merkezi’nde ev sahipliği yaptığı 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı, çocuklar tarafından da yoğun ilgi görüyor. 7’den 70’e herkese hitap eden kitap fuarında çocuklar gün boyu gezdi. Kayseri Kitap Fuarı’nı çok seven ve kitap fuarının çocuklara bir armağan olduğunu ifade eden minikler, fuarda birçok yazarla bir araya geldiklerini ifade ettiler. 13 yaşındaki Tuğçe Yılmaz, kitap fuarını çok sevdiklerini ve birçok yazar gördüklerini dile getirdi. Yılmaz, kitap fuarında olmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti. 12 yaşındaki Melike Oymaz ise Kayseri Kitap Fuarı’nın dolu dolu geçtiğini kaydederek, “Kayseri Kitap Fuarı çok güzel ve çok dolu olmuş. Yazarlar çok çok iyi. Çok sevecen ve çok yakınlar. Seneye bir daha olursa, yine gelmek istiyorum. Bugün buradayım ama önümüzdeki günlerde kitap fuarı bitmeden yine gelmek istiyorum” dedi. 7’nci sınıf öğrencisi olan Hilal Meral de “Çok mutluyum aslında. Burada bir sürü kitap var. Çok güzel. Kitap fuarını geziyordum. Daha sonra sevdiğim bir yazarı gördüm ve imza aldım ve bu beni çok mutlu etti açıkçası” diye konuştu. Kayra Efe Kantarcı ise ‘Kitap bizim yolumuzu aydınlatan bir ışık’ diyerek, bütün çocukların kitap fuarında olmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti. Kantarcı, “Gerçekten çok güzel. Dolu dolu yazarlar, dolu dolu kitaplar ve dolu dolu dergiler var. Çok güzel, çok beğendik” şeklinde konuştu. Ortaokul öğrencisi Yiğit Alp, Kayseri’de bu tarz etkinliklere yer verildiği için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, “Kitap fuarını çok güzel buldum. Benim yaşıtlarımı buraya bekliyorum. Böyle bir fırsat sunduğu için başkanımıza teşekkür ediyorum. Dergi, kitap ve poster aldım buradan. Çok güzel bir yer. Kitap fuarı dolu dolu geçecek” ifadelerini kullandı. Ramazan Ege Dursun ise “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada bir sürü yazardan imza aldık. Benim yaşıtlarımın buraya gelmesini öneririm. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu imkânları bize sunduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Mehmet Çadır da “Buraya gelmek benim için adeta bir sanattır. Burası çok güzel olmuş. Bence kitap fuarı biz çocuklar için bir armağandı. Herkes çok beğendi. Bir sürü yazar var burada. Gelen yazarlardan imza aldık” dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini ve bu yüzden kitap fuarında vakit geçirmek istediğini dile getiren 12 yaşındaki Alina Kağan ise “Kitap okumayı çok seven biriyim. Normalde okul zamanlarında da teneffüslerde okurum. 2 aydır kitap fuarı için günleri sayıyordum. Çok heyecanla bekledim. Bugüne geldik. Çok mutluyum şu an” ifadelerinde bulundu.

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İHA

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