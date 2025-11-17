'Kitap Fuarlarındaki Büyük Tehlike: Gençlerin Geleceği Tehdit Altında'

Özkanlı, fuarlarda yer alan bazı kitapların, “aldatma, ihanet, kavga, yalan, erotizm, şiddet, uyuşturucu, alkol kullanımı, anne-baba ve öğretmene isyan, eşcinselliği özendirme ve intihar fikrini telkin etme” gibi olumsuz temaları içerdiğini belirtti.

Ailelere Çağrı

Özkanlı, ailelere büyük bir sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, “Aileler, çocuklarının ne okuduklarını, ne izlediklerini ve ne dinlediklerini bilmelidir. Kitapları ellerinden alıp ailelerine haber verildiğinde, aileler şok oluyor” dedi. Bu durumun, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Sorumluluk Sahipleri

Yazar, belediyelere ve organizasyon şirketlerine de seslenerek, “Üç beş kuruş fazla kazanacağız diye toplumun temeline dinamit koymayın. Yazık etmeyin geleceğimiz olan gençlere” şeklinde uyarıda bulundu. Fuarları düzenleyenlerin, katılan yazar ve yayıncıların içeriklerini titizlikle incelemeleri gerektiğini ifade etti.

Ali Özkanlı, “İnşaAllah yazdıklarımız okunur, duyulur da bu felaketin önüne geçilir” diyerek, toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Gençlerin geleceğini tehdit eden bu durumun önüne geçilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.