Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Kayseri'de 34 yaşındaki kadın, tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki erkek arkadaşı S.C., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. İddiaya göre F.Z. (34) isimli kadın ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z., S.C.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, S.C.’nin cenazesi Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.