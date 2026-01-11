  • Haberler
  • Gündem
  • Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kayseri'de 34 yaşındaki kadın, tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki erkek arkadaşı S.C., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. İddiaya göre F.Z. (34) isimli kadın ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z., S.C.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, S.C.’nin cenazesi Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Engellilik herkesin meselesidir'
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Engellilik; herkesin meselesidir’
Erciyes'te Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Pistler Kapandı
Erciyes’te Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Pistler Kapandı
Mutfakta Çevre Bilinci: Talas'ta Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması
Mutfakta Çevre Bilinci: Talas'ta Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması
AFAD, 473 Sözleşmeli Personel Alacak
AFAD, 473 Sözleşmeli Personel Alacak
Yazarlar Birliği Genel Kurulu Yapıldı: Yazarlarımız Yönetimde
Yazarlar Birliği Genel Kurulu Yapıldı: Yazarlarımız Yönetimde
Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!