Kız arkadaşını 'yağma'dan yargılanan sanık duruşmaya katılmadı

Kayseri’de iddiaya göre o dönem sevgilisi olduğu A.T.Ş. ile Alpaslan Parkı’nda tartışan F.E. kız arkadaşının cep telefonunu ve cüzdanını aldı. A.T.Ş., cep telefonunu kırıp cüzdanını aldığı gerekçesiyle F.E.’den davacı oldu. Görülmeye başlanan davanın son duruşmasına müşteki A.T.Ş. ile taraf avukatları katılırken sanık F.E. duruşmaya gelmedi.

“AİLESİ VE ARKADAŞLARI ZARARIMIN KARŞILANACAĞINI SÖYLEDİ AMA KARŞILANMADI”

Mahkemede konuşan müşteki kadın, “Ben F.E. İle 2.5-3 aydır konuşuyorduk. İlişkimiz vardı. Havalimanından aldı. Alpaslan parkında oturduk. Ben ayrılmak istedim, kabul etmedi tartıştık. Çimlerin üzerinde bulunan telefonumu yere fırlatıp parçaladı. Telefon parçalarını toplayıp cebine koydu. Ben evime giderken sırt çantamı alıp tramvay yolundaki demirlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Fuzuli caddesine doğru yürüdü. Çantamı almak istedim, arkasından gittim. Boğazımı ve kolumu sıkıp binaların arkasına çekiştirdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Yarım saat kadar arbede yaşadık. Çantamı yere boşaltıp eşyalarımı parçaladı. Cüzdanımı alıp kaçtı. İçerisinde nakit para ve kredi kartım nüfus cüzdanım ve pasaportum vardı. Olaydan bir gün sonra pasaportumu ve cüzdanımı getirdi. Arkadaşları ve ailesi zararımı karşılayacaklarını söylediler. Şikayetimi geri çektim ama zararım ve mağduriyetim giderilmedi. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.